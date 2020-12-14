В полицию с заявлениями обратились граждане, которые сообщили о повреждении автомобилей, припаркованных возле торгового центра на Рублевском шоссе...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали подозреваемых в попытке кражи автомобиля, неправомерном завладении транспортным средством и краже из машины.В полицию с заявлениями обратились граждане, которые сообщили о повреждении автомобилей, припаркованных возле торгового центра на Рублевском шоссе. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых - 26 и 31-летних мужчин, ранее судимых.Установлено, что злоумышленники, разбив заднее стекло в автомобиле «Ваз» попытались его завести, однако у них ничего не получилось. Таким же образом они проникли в автомобиль марки «Киа Рио», но завести его тоже не смогли. Они забрали предмет одежды известного бренда, оставленный в машине. Затем у них получилось завести автомобиль «Нива», после чего они совершили поездку у торгового центра.Общий материальный ущерб от противоправных действий составил не менее 500 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», а также статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93