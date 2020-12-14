Учащимся разъяснялись основные права и обязанности гражданина Российской Федерации, доводились этапы принятия действующей Конституции Российской Федерации...

Мероприятие прошло в рамках информационно-пропагандистской акции «Конституция Российской Федерации – основной закон страны».Юрисконсульт Правового отдела УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве лейтенант внутренней службы Аксинья Ращенко организовала для учащихся 7 класса ГБОУ Школа № 2048 г. Москвы онлайн-лекцию по изучению основ Конституции Российской Федерации. В ходе мероприятия ребятам разъяснялись основные права и обязанности гражданина Российской Федерации, доводились этапы принятия действующей Конституции Российской Федерации.Лекция вызвала живой интерес у школьников. Учащиеся рассуждали о гражданственности, толерантности и патриотизме молодежи, свободе творчества и праве человека выражать себя как в профессиональной, так и в творческой сфере. Ребята принимали участие в дискуссии о значении государственных символов – флага, герба и гимна страны, задавали вопросы о вступивших в этом году в силу поправках в Конституцию Российской Федерации. Юрисконсульт ответила на все поступившие вопросы слушателей.По завершению мероприятия школьники выразили благодарность Аксинье Ращенко за интересную и полезную информацию.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18