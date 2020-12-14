В Башкирии женщина умерла от переохлаждения, застряв в заборе. Её личность устанавливается. О страшном инциденте, произошедшем в деревне Дёма в Чишминском районе республике, стало ..

В Башкирии женщина умерла от переохлаждения, застряв в заборе. Её личность устанавливается.О страшном инциденте, произошедшем в деревне Дёма в Чишминском районе республике, стало известно накануне. Жительницу нашли висящей на заборе из прутьев в неестественной позе и без признаков жизни. Чтобы выяснить причину и обстоятельства происшествия, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, сообщает "",