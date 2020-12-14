Артист хотел поддержать коллег по цеху. Николай Басков заявил, что был вынужден обратиться за помощью.

Артист хотел поддержать коллег по цеху. Николай Басковзаявил, что был вынужден обратиться за помощью.Несколько месяцев назад вокалист попросил у государствавыплаты минимального размера месячной оплаты труда. Вапреле правительство безвозмездно помогало малому и среднему бизнесу, давая деньги на каждого официально работающего сотрудника. Согласно закону федеральныйМРОТ с 1 января 2020 года равен 12 130 рублям. Просьбу Николай Басков озвучилпублично.В свежем интервью вокалист заметил, что то его обращение кгосорганам раскритиковали. По словам Баскова, тогда его неправильно поняли. "Япросил МРОТ не для себя, а для коллектива", – заметил Николай в эфире шоу "Тыне поверишь!" телеканала НТВ.На артиста работает большая команда – 38 человек. Зарплатуим Басков платит из своего кармана. Из-за пандемии коронавируса знаменитостьлишена возможности зарабатывать. Без денег сидят и служащие вокалиста. Николайподчеркнул, что уже начал проедать сбережения.Отметим, что не так давно Николай Басков вернулся с курорта.Звезда семь дней отдыхала на Мальдивах. "Меня там девчонки массировали. Я ходилна тайский массаж", – похвастался артист.По словам певца, он ни копейки не заплатил за роскошныйотпуск. На остров он приехал по приглашению. Он посещал день рождения приятеля.В Новый год планирует работать. Сейчас жезвезда снимается в праздничных шоу. Также вокалист вспомнил, как однажды пелдля четырех слушателей.