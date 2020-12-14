Артист хотел поддержать коллег по цеху. Николай Басков
заявил, что был вынужден обратиться за помощью.
Артист хотел поддержать коллег по цеху. Николай Басков
заявил, что был вынужден обратиться за помощью.
Несколько месяцев назад вокалист попросил у государства
выплаты минимального размера месячной оплаты труда. В
апреле правительство безвозмездно помогало малому и среднему бизнесу, давая деньги на каждого официально работающего сотрудника. Согласно закону федеральный
МРОТ с 1 января 2020 года равен 12 130 рублям. Просьбу Николай Басков озвучил
публично.
В свежем интервью вокалист заметил, что то его обращение к
госорганам раскритиковали. По словам Баскова, тогда его неправильно поняли. "Я
просил МРОТ не для себя, а для коллектива", – заметил Николай в эфире шоу "Ты
не поверишь!" телеканала НТВ.
На артиста работает большая команда – 38 человек. Зарплату
им Басков платит из своего кармана. Из-за пандемии коронавируса знаменитость
лишена возможности зарабатывать. Без денег сидят и служащие вокалиста. Николай
подчеркнул, что уже начал проедать сбережения.
Отметим, что не так давно Николай Басков вернулся с курорта.
Звезда семь дней отдыхала на Мальдивах. "Меня там девчонки массировали. Я ходил
на тайский массаж", – похвастался артист.
По словам певца, он ни копейки не заплатил за роскошный
отпуск. На остров он приехал по приглашению. Он посещал день рождения приятеля.
В Новый год планирует работать. Сейчас же
звезда снимается в праздничных шоу. Также вокалист вспомнил, как однажды пел
для четырех слушателей.