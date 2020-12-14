Эта детская площадка – теперь недоступна местной детворе. Родители недовольны появлением вот этого забора. По их словам, он появился около 2-х недель назад благодаря

Эта детская площадка – теперь недоступна местной детворе. Родители недовольны появлением вот этого забора. По их словам, он появился около 2-х недель назад благодаря экономико-технологического колледжу, который решил огородить территорию одного из своих общежитий. Все бы ничего, но теперь забор не позволяет попасть детям на площадку. Владимир Савельев, местный житель: Вот мы вчера с внуком