Она скончалась 14 декабря на 59-м году жизни.

14 декабря на 59-м году жизни скончалась заместитель директора департамента регионального развития Ольга Геннадьевна Стогова.Ольга Геннадьевна родилась 29 июля 1962 года в посёлке Касторное Курской области. Окончила Воронежский политехнический институт и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.Работать она начала в 1984 году. Начинала инженером во Всесоюзном научно-исследовательском проектно-конструкторском и технологическом институте электромашиностроения во Владимире. Позднее трудилась в филиале ДСОПО «Росгосстрах-Владимир», управлении экономики мэрии областного центра. С 2004 года занимала различные должности в обладминистрации.«Боль и скорбь переполняет тех, кто знал и работал с этим искренним, мудрым и опытным человеком. Добрые воспоминания о ней навсегда останутся в наших сердцах», - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ольги Геннадьевны Стоговой.