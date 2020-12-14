Матвей Телицын погиб в июле 44-го, по роковой случайности при сдаче государственных экзаменов.

Номерной двигатель, командирская сумка с документами... Поисковики организации "Часовые памяти" передали Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику предметы летчика Матвея Телицына.Вещи нашли на месте авиакатастрофы. Трагедия произошла в Собинском районе. Матвей Телицын погиб в июле 44-го, по роковой случайности при сдаче государственных экзаменов. Лётчику было всего 24 года. На поиски места крушения поисковики потратили несколько лет. Останки офицера и обломки самолета на глубине более 7 метров обнаружили в прошлом году. В фонды музея поступили искорёженный винт самолёта, погоны младшего лейтенанта Телицына, документы и денежные купюры, сохранившиеся в его планшете. Обретённые предметы будут использованы в выставках следующего года, посвящённых 80-летию начала Великой Отечественной войны, рассказала генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Светлана Мельникова.Светлана Мельникова,генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Вот этот комплекс, который мы получили, будет частью этой выставки и позволит нам рассказать не только об общих всем известных датах Великой Отечественной войны, а именно показать войну с точки зрения того, а что же было здесь, на нашей земле, потому что война прошла везде. И то, что здесь был учебный аэродром, и то, что здесь были летчики. Они учились, они совершали тренировочные полеты, приближенные к боевым условиям, и некоторые в этих полетах погибали. Я думаю, что далеко не многие об этом знают. А мы говорить об этом и называть эти имена должны».