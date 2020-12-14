Водитель с места ДТП скрылся, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан.

Иномарка въехала в стену жилого дома в поселкеПролетарский Гороховецкого района. По информации регионального УМВД, в пятницу, 11 декабря,у дома №22 на улице Новофабричной 30-летний водитель автомобиля «LIFAN» допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием и наезд на дом. Водитель с места ДТП скрылся, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан. В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «LIFAN» 1972 и 1976 г.р. госпитализированы.Всегоза прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 4 человека погибли и 49 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 2 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария. Полицейскими оформлено 321 происшествие с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 57 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.