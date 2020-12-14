На деньги родителей чиновники установили 23 пластиковых окна, а для двух муниципальных учреждений приобрели компьютерную технику, мебель и жалюзи.

В октябре редакция «33Live.Ru» писала о том, что чиновники из Гусь-Хрустального отказываются демонтировать присвоенные окна. Стало известно, что межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в адрес бухгалтера Централизованной библиотеки по обслуживанию учреждений образования.Его возбудили в 2019 году, когда после проверки выяснилось, что ведомство вместе с местным управлением образования установило 23 пластиковых окна, а для двух муниципальных учреждений были приобретены компьютерная техника, мебель и жалюзи. На эти цели потрачено 1,3 миллиона рублей. При этом бухгалтер использовала родительскую плату со счетов детских садов.Она договорилась с одним из предпринимателей о монтаже конструкций, других поставках и проплатила заключённые контракты. В результате она попалась на нецелевом расходовании бюджетных средств. Вину в совершённом преступлении она не признала.Что касается окон, то оказалось, что их установили в здании, которое является объектом культурного наследия. Профильная Госинспекция вынесла решение о демонтаже, но местные чиновники обжаловали его в суде. Разбирательства по этому поводу продолжаются.