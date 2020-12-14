Всего в 2020 году во Владимирской области запланировано строительство более 300 километров сетей для газификации более 4 500 домовладений в 53 населённых пунктах.

В селе Черсево Гусь-Хрустального района запустили самый большой по протяжённости газопровод из построенных в 2020 году в регионе.Благодаря новому межпоселковому трубопроводу протяжённостью 58,6 километра на голубое топливо переведут четыре котельных. К новым инженерным сетям теперь смогут подключиться 1040 домов и квартир в 11 населённых пунктах. А именно: в посёлках Малюковский, Неверовский и Якимец, сёлах Тащилово и Черсево, деревнях Долбино, Купреево, Ново-Дурово, Таланово, Филатово и Шабаново.«На сегодняшний день за подключением обратились владельцы 503 домовладений, из них 333 подали документы в департамент ЖКХ на компенсацию затрат на газификацию. Общая сумма субсидий составит более 18,3 млн рублей», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.На газовое отопление планируется перевести: школы, детские сады, дома культуры и фельдшерско-акушерские пункты в Купрееве, Тащилове, Ново-Дурове, Таланове и Черсеве.Всего в 2020 году во Владимирской области запланировано строительство более 300 километров сетей для газификации более 4 500 домовладений в 53 населённых пунктах. На сегодняшний день топливо уже подаётся в 41 из них.