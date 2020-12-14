Общая площадь возгорания составила 63 квадратных метра.
Вечером 13 декабря в 21:31 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в городе Кольчугино. Полыхал многоквартирный дом №11 на улице Комсомольской.
В пресс-службе ведомства сообщают, что на момент прибытия пожарных огнём была охвачена вся крыша дома. Общая площадь возгорания составила 63 квадратных метра.
При разборе завалов обнаружено трое погибших. Ими оказались мужчины 1974 и 1989 годов рождения и женщина 1971 года рождения. В результате происшествия пострадала кровля, внутренняя отделка и имущество дома. К ликвидации ЧП привлекалось 2 единицы техники и 7 спасателей.
По предварительной информации, причиной трагедии могла послужить неисправность печного оборудования. Сообщается, что погибшие вели асоциальный образ жизни и не следили за печкой.