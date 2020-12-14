Общая площадь возгорания составила 63 квадратных метра.

Вечером 13 декабря в 21:31 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в городе Кольчугино. Полыхал многоквартирный дом №11 на улице Комсомольской.В пресс-службе ведомства сообщают, что на момент прибытия пожарных огнём была охвачена вся крыша дома. Общая площадь возгорания составила 63 квадратных метра.При разборе завалов обнаружено трое погибших. Ими оказались мужчины 1974 и 1989 годов рождения и женщина 1971 года рождения. В результате происшествия пострадала кровля, внутренняя отделка и имущество дома. К ликвидации ЧП привлекалось 2 единицы техники и 7 спасателей.По предварительной информации, причиной трагедии могла послужить неисправность печного оборудования. Сообщается, что погибшие вели асоциальный образ жизни и не следили за печкой.