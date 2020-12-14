На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений кровля дома горела по всей площади.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара, в котором погибли три человека. Сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.Сообщение о загорании многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кольчугино, ул. Комсомольская, д. 11 поступило в воскресенье в 21.31. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений кровля дома горела по всей площади. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом и ликвидировали пожар на площади 63 кв. м. К сожалению, на пожаре обнаружено 3 погибших. В результате пожара пострадала кровля, внутренняя отделка и имущество дома. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава.