На пожаре на улице Комсомольской в городе Кольчугино погибли 3 человека. К трагедии, по словам спасателей, мог привести недостаточный контроль за печью. Сообщение о том, что на улице

На пожаре на улице Комсомольской в городе Кольчугино погибли 3 человека. К трагедии, по словам спасателей, мог привести недостаточный контроль за печью. Сообщение о том, что на улице Комсомольской горит двухквартирный частный дом на пульт МЧС поступило вечером 13 декабря. О происшествии сообщили жильцы соседних домов, когда уже увидели языки пламени из дома. Уже через