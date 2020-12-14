Решение принято по итогам заседания городского оперштаба.

В городе оружейников, после рекомендаций областных властей отправить детей на досрочные каникулы с 21 декабря, текущую эпидситуацию обсудили с местным руководством Роспотребнадзора. По итогам совещания оперштаба, принято решение распустить со следующей недели учащихся 5-11 классов на отдых. Необходимые нормативные акты примут в ближайшее время и доведут до руководителей образовательных учреждений.Замглавы администрации Коврова, начальник управления образования Светлана Арлашина пояснила, что ситуация с заболеваемостью отслеживается ежедневно.К утру 14 декабря в списке заболевших числилась 1 410 школьников, что составляет 10% от общего числа учащихся. Детские сады не посещает 785 воспитанников. Коронавирус подтверждён у 4 дошколят и 23 учеников. Среди педагогов ковидом болеют 20 учителей и 16 воспитателей.На карантине сидят 4 класса в школе №11 и один класс в школе №18. На дистанте - 5-11 классы школы №23. Первые классы школы №17 на дополнительных каникулах.Светлана Александровна добавила, что показатели по заболеваемости ковидом среди педагогов имеют положительную динамику. По сравнению с прошлой пятницей рост составил 1,9%.Ранее мы сообщали, что мэрия Владимира не собирается отправлять городские школы на каникулы. Решение остаётся за руководителями учреждений.