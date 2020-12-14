В городе оружейников стартует пилотный проект, по которому жителям будут платить за раздельный сбор мусора. В Коврове открылся экспериментальный экопункт приёма раздельно накопленных

В городе оружейников стартует пилотный проект, по которому жителям будут платить за раздельный сбор мусора. В Коврове открылся экспериментальный экопункт приёма раздельно накопленных отходов. Там будут принимать пластик, стекло, картон, бумагу, газеты, журналы, книги и пленку. С экопункта мусор будут увозить на переработку. Ближайший к городу мусоросортировочный комплекс находится во Владимире, поэтому мусоровывозящая компания и