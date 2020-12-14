В одной из квартир в ходе тушения были обнаружены тела троих погибших людей – двух мужчин 1974 г.р. и 1989 г.р. и женщины 1971 г.р.

Стали известны подробности пожара в Кольчугине, в котором погибли три человека. По информации регионального МЧС, причиной трагедии стали неисправность печного оборудования и недостаточный контроль за печью.Напомним, сообщение о на улице Комсомольской поступило в воскресенье, 13 декабря, 21.23. В течение нескольких минут на место прибыли пожарно-спасательные подразделения Кольчугинского гарнизона. К сожалению, из-за позднего обнаружения пожара жильцами данной улицы и позднего звонка в пожарную охрану на момент прибытия подразделения кровля дома горела по всей площади. Существовала угроза распространения огня на рядом стоящие жилые строения.Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание, не дав огню перейти на другие дома.К сожалению, в одной из квартир в ходе тушения были обнаружены тела троих погибших людей – двух мужчин 1974 г.р. и 1989 г.р. и женщины 1971 г.р.Для выяснения обстоятельств случившегося на место выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории. По предварительной информации, причиной пожара могла послужить неисправность печного оборудования, работающего в квартире, где находились трое человек. Также дознавателям стало известно, что граждане вели асоциальный образ жизни, в связи с чем не уделяли должного внимания работе печного оборудования.В результате пожара сгорела кровля дома, внутренняя отделка и имущество на общей площади 63 кв.м. Что касается второй квартиры, её хозяйка на момент пожара находилась на работе.К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 единиц техники и 13 человек личного состава.