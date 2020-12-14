Площадь пожара составила 332 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.

Рано утром 14 декабря в 4:32 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании. В Муроме полыхал многоквартирный дом № 39 «Б» на улице Первомайской.«На момент прибытия пожарных горела крыша, второй этаж и пристройка. Площадь пожара составила 332 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет», - пояснили в пресс-службе МЧС.В результате происшествия сгорела кровля, второй этаж, мансарда и гараж. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники и 16 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.