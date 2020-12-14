Подводят итоги непростого года. В Областном театре драмы рассказали о том, как пережили 2020-й и какие премьеры ждут зрителей в новом 2021-ом. Борис Гунин, директор Владимирского академического

Подводят итоги непростого года. В Областном театре драмы рассказали о том, как пережили 2020-й и какие премьеры ждут зрителей в новом 2021-ом. Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы: Несмотря ни на что и вопреки всему мы выполнили все наши планы, которые предполагались в этом году. Мы выпустили 7 спектаклей: 4 из них на малой