Временно исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет первым зам Александр Курбатов. Замещать вакантную должность он будет до проведения конкурса на этот пост.

12 декабря редакция «33Live.Ru» сообщала, что глава Петушинского района Сергей Великоцкий .В понедельник депутаты местного горсовета собрались в онлайн-режиме, чтобы утвердить решение сити-менеджера. Временно исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет первым зам Александр Курбатов. Замещать вакантную должность он будет до проведения конкурса на этот пост.Ранее сообщалось, что причиной ухода чиновника является состояние здоровья.