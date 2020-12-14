"Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ФСБ России из незаконного оборота изъято свыше 10 тонн рыбной продукции", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ФСБ России и представителями Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству из незаконного оборота изъято свыше 10 тонн рыбной продукции.В ходе обысков по ранее возбужденному уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 258.1 УК РФ в Восточном административном округе столицы обнаружен склад, где хранилась замороженная рыба семейства осетровых, добытая, предположительно, браконьерским способом. На расстоянии около 10 километров от него находился цех, работники которого в антисанитарных условиях перерабатывали сырье – размораживали, разделывали и коптили.Изъятая партия осетровых была привезена в столицу в преддверии новогодних праздников и предназначалась для продажи на московских рынках.По предварительным данным, рыба относится к каспийской популяции русского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. В ближайшее время образцы будут направлены на исследование.Устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк