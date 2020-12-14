"Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ФСБ России из незаконного оборота изъято свыше 10 тонн рыбной продукции", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ФСБ России и представителями Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству из незаконного оборота изъято свыше 10 тонн рыбной продукции.
В ходе обысков по ранее возбужденному уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 258.1 УК РФ в Восточном административном округе столицы обнаружен склад, где хранилась замороженная рыба семейства осетровых, добытая, предположительно, браконьерским способом. На расстоянии около 10 километров от него находился цех, работники которого в антисанитарных условиях перерабатывали сырье – размораживали, разделывали и коптили.
Изъятая партия осетровых была привезена в столицу в преддверии новогодних праздников и предназначалась для продажи на московских рынках.
По предварительным данным, рыба относится к каспийской популяции русского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. В ближайшее время образцы будут направлены на исследование.
Устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк