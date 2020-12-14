В преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора поделились важными рекомендациями по хранению мандаринов. Эти правила помогут увеличить срок годности праздничного лакомства. В ..

В преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора поделились важными рекомендациями по хранению мандаринов. Эти правила помогут увеличить срок годности праздничного лакомства.В первую очередь эксперты советуют смазать кожуру мандаринов растительным маслом. После этого их следует поместить в отдел холодильника, где температура составляет не менее шести градусов тепла. Кроме того, следует хранить плоды в сетке, а не в пакете. Также в Роспотребнадзоре рекомендует не отрывать от них листья, передает телеканал "".