В Сочи охранник одного из сетевых магазинов разбил лобовое стекло машины покупателя из-за того, что тот зашёл в помещение магазина без маски. При этом пострадал не только автомобиль, но и сам ..

В Сочи охранник одного из сетевых магазинов разбил лобовое стекло машины покупателя из-за того, что тот зашёл в помещение магазина без маски. При этом пострадал не только автомобиль, но и сам его владелец.Инцидент произошел на Тоннельной улице. Потерпевший рассказал, что сотрудники магазина отказались продавать ему товар из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. После этого он направился к своему автомобилю, где находилась маска. За ним проследовали два охранника, один из которых ударил по машине кулаком. Осколки стекла попали водителю в лицо, из-за чего ему пришлось обратиться в травмпункт. Полиция начала проверку по факту произошедшего, сообщает телеканал "".