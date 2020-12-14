Вирус иммунодефицита человека – диагноз, которого боятся. Но сегодня ВИЧ – это уже не приговор. Почему? На этот вопрос ответит наш гость, врач-инфекционист Владимирского областного центра
<a href="https://33live.ru/novosti/14-12-2020-vich-infekciya-ne-prigovor.html" target="_blank">ВИЧ-инфекция – не приговор</a> - Вирус иммунодефицита человека – диагноз, которого боятся. Но сегодня ВИЧ – это уже не приговор. Почему? На этот вопрос ответит наш гость, врач-инфекционист Владимирского областного центра
[url=https://33live.ru/novosti/14-12-2020-vich-infekciya-ne-prigovor.html]ВИЧ-инфекция – не приговор[/url] - Вирус иммунодефицита человека – диагноз, которого боятся. Но сегодня ВИЧ – это уже не приговор. Почему? На этот вопрос ответит наш гость, врач-инфекционист Владимирского областного центра