Вирус иммунодефицита человека – диагноз, которого боятся. Но сегодня ВИЧ – это уже не приговор. Почему? На этот вопрос ответит наш гость, врач-инфекционист Владимирского областного центра

Вирус иммунодефицита человека – диагноз, которого боятся. Но сегодня ВИЧ – это уже не приговор. Почему? На этот вопрос ответит наш гость, врач-инфекционист Владимирского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Анна Борисова