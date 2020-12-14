Больничный по уходу за ребёнком больше не ограничен по срокам, однако оплачиваемый период составляет не более 15 дней.

В России сегодня вступили в силу новые правила оформления больничного. Так, лист нетрудоспособности теперь можно зарегистрировать дистанционно в электронном виде, для этого потребуется СНИЛС. Больничный по уходу за ребёнком больше не ограничен по срокам, однако оплачиваемый период составляет не более 15 дней.При болезни трёх детей откроют один электронный лист. В бумажном варианте один больничный оформят на двух детей, на третьего — второй. Если один родитель находится в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, другой член семьи может взять больничный в случае болезни второго ребёнка.Выдавать больничный могут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача, и стоматологи. Это не распространяется на врачей подразделений скорой помощи.