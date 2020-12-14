Добровольцы просят помощи у владимирцев, чтобы Новый год был особенным для каждого ребёнка.

Стартовала предновогодняя акция - "Тележка добра". Жители 33 региона, приходящие в супермаркет, могут купить сладкие подарки и игрушки детям и положить их в специальную корзину.В это непростое время не у каждой семьи есть возможность поздравить своих детей. Добровольцы просят помощи у владимирцев, чтобы Новый год был особенным для каждого ребёнка. Собранные подарки распределят между нуждающимися семьями - чтобы праздник был у всех.Галина Мизелёва, сопредседатель регионального отделения "Общероссийского народного фронта": «Тележка добра превращается в корзину радости, и каждый владимирец может положить туда или маленький подарок, например, вот такой, или сладкий подарок. Из которых наши добровольцы потом смогут собрать подарки и принести в семьи детям».