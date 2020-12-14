Средства перераспределены из статьи расходов на содержание областных автомагистралей.

14 декабря состоялось заседания Законодательного Собрания Владимирской области, на котором депутаты утвердили бюджет региона на 2021 год. Корректировки в главный финансовый документ вызвали серьёзную дискуссию между парламентариями и губернатором Владимирской области.«Инициаторы поправки предлагают дополнительно перебросить почти 918 млн рублей с ремонта областных дорог на муниципальные. Фактически они ставят меня перед выбором: подписать закон о бюджете, и оставить без денег областные дороги с насыщенным движением. Не подписать – значит не выполнить социальные обязательства перед жителями, лишить бюджетников, а также других жителей областных выплат и пособий без средств в начале года. Нам для содержания региональных дорог в 2021 году нужно более 1 млрд рублей. Бюджет дефицитный, кредит мы взять не сможем. Экономия, если и получится, то только в конце года. Госконтракты мы заключить не успеем. Вот к чему толкают весь регион авторы поправки о дорожном фонде», - считает глава региона.В пресс-службе Белого дома отмечают, что изменения идут вразрез с Бюджетным кодексом и областным законодательством. Не приложены методика, содержащая правовое обоснование, расчёт субсидий, целевые показатели.«У нас уже есть печальный опыт этого года, когда депутатское большинство Заксобрания основной объём денег, предназначенных всем городам и районам, отдало Владимиру. А другие муниципалитеты ремонтировали дороги только благодаря тому, что областная администрация обеспечила дополнительную помощь в виде 50% доходов от транспортного налога», – напомнил Владимир Сипягин.Добавим, что несмотря на убеждения со стороны обладминистрации народные избранники утвердили бюджет с внесённой парламентариями поправкой.