Теперь все изменения в прогнозный план должны проходить через областной парламент.

В понедельник, 14 декабря, состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Владимирской области, которое прошло в онлайн-формате. Как и было обещано на профильном комитете регионального парламента, депутаты преодолели вето губернатора на закон о приватизации госимущества.В самом начале выступил Владимир Сипягин, который пояснил позицию обладминистрации. В целом она такова, что в предложенной редакции законопроект утверждать нельзя. В Белом доме отмечают, что он порождает коррупцию, имеет сутевые пробелы, нарушает федеральное законодательство и так далее.Кроме того, в 2020 году исполнительная власть 30 раз вносила изменения в прогнозный план приватизации. Теперь корректировки придётся согласовывать с депутатами, что затруднит работу чиновников.Тем не менее, Вячеслав Картухин призвал коллег поддержать решение профильного комитета. В итоге за преодоление вето губернатора проголосовали 25 депутатов.