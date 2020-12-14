Фрунзенский районный суд Владимира рассмотрел иск к МКУ «Благоустройство» о взыскании ущерба от упавшего дерева.

Фрунзенский районный суд Владимира рассмотрел иск к МКУ «Благоустройство» о взыскании ущерба от упавшего дерева. Сообщается на официальном суда.В обоснование иска автоледи указала, что 12 июня в результате падения дерева на движущийся у дома 13 в Перекопском городке принадлежащий ей автомобиль марки Lexus, машине были причинены механические повреждения. Женщина просила суд взыскать с ответчика стоимость восстановительного ремонта автомобиля в сумме 144 800 руб. и денежную сумму утраты товарной стоимости автомобиля 75 989 руб., а также судебные расходы.Представитель ответчика в ходе судебного разбирательства просила отказать в удовлетворении исковых требований. Не оспаривала факт нахождения аварийного дерева на территории, находящейся в ведении ответчика, полагала, что размер суммы утраты товарной стоимости автомобиля является завышенным, просила его уменьшить. Была назначена судебная экспертиза с целью определения размера ущерба.Суд удовлетворил исковые требования владельца автомобиля о выплате стоимости восстановительного ремонта автомобиля и денежной суммы утраты товарной стоимости в полном объеме, также с учреждения в пользу истца взысканы судебные расходы в общей сумме 24822 руб., в пользу эксперта - 10000 руб.