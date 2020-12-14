Его «правой рукой» стал Антон Клюев. Оба являются депутатами Заксобрания области.

Отчётно-выборная конференция обкома КПРФ переназначила на должность персека реготделения партии Антона Сидорко. Его «правой рукой» стал Антон Клюев. Оба являются депутатами Заксобрания области.Во время мероприятия коммунисты перечислили собственные успехи на выборах в 2018 и в 2020 году.В докладе компартии отмечено, что за два года местная ячейка провела более 500 протестных акций. По мнению партийцев, большая часть из них принесла ожидаемый результат.