Как выяснили эксперты, часть ФАПов начали строить только в начале декабря, когда ударили морозы, в то время как подрядчик был определен на несколько месяцев раньше.

Активисты регионального отделения ОНФ совместно с представителями ГБУОблстройзаказчики центральных районных больницза две недели проверили все 38 ФАПов, которые должны быть построены до конца года во Владимирской области. Как выяснили эксперты, часть ФАПов начали строить только в начале декабря, когда ударили морозы, в то время как подрядчик был определен на несколько месяцев раньше.В Меленковском районе появятся четыре новых ФАПа – в поселениях Злобино, Коровино, Двойново и Паново. Для жителей деревни Злобино новый медобъект – глоток свежего воздуха. Старый ФАП совсем обветшал, поэтому было решено строить современный.Сдать объект, как и 37 других, должны до конца года, а в 2021-м все они должны будут пройти процедуру лицензирования и открыть двери для обслуживания сельскихжителей.Сейчас идут работы по внутренней инженерии. По заверению подрядчика все необходимые работы завершатся до конца года. ФАП будет отапливаться автономно. Здесь необходимо завершить благоустройство и установить освещение», —сказалпредставительОблстройзаказчикаПавелКалинин.Кадровый вопрос с работниками ФАПов уже утрясен. Все они ждут сдачи объектов и готовы приступать к работе. Эксперты ОНФ обратили внимание заказчиков на доступную среду, так как в некоторых объектах при благоустройстве упустили эту важную деталь.Общественники оценили готовность меленковских ФАПов почти на 90%. Куда печальнее дела обстоят в Юрьев-Польском районе, где возведение ФАПов началось только в начале декабря с приходом морозов. Здесь строятся сразу пять медобъектов — в селах Сорогожино, Кучки, Сосновый Бор, Хвойный и Каменка. Например, в Хвойном только-только привезли корпус будущего ФАПа. Строительная бригада обещала собратькоробкудо концанедели.Это будет просто четыре стены. Нужно же провести коммуникации, наладить систему отопления, а проводка, сантехника, водоснабжение… Мы уже не говорим о благоустройстве, которое, по нашему мнению, в устойчивую морозную погоду просто проводить нельзя. Иначе придется все переделывать весной, после схода снега»,–-возмутиласькоординатор площадки ОНФЗдравоохранениево Владимирской области ТатьянаПитиримова.В остальных ФАПах Юрьев-Польского районаэксперты также обнаружили недостроенныекоробки. Все документальные подтверждения своих слов общественники направят в адрес департамента здравоохранения. Также эксперты ОНФ просят подрядчиков развернуто дать ответ, почему они приступили к работам только в начале декабря, при наступленииморозов.По информации департамента здравоохранения, на начало текущей недели 3 из 38 ФАПов только вышли на торги, а еще один – в деревне Фетинино Собинского района – будет выкуплен в виде готового объекта. Впрочем, у подрядчиков есть еще три недели, за которые они должны успеть возвестимедобъекты.