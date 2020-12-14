12 декабря 1920 года в областном центре открылась первая детская больница.

Сто лет назад 12 декабря 1920 года во Владимире открылась первая детская больница. Сегодня она носит название «Детская городская поликлиника №1». Как сообщает пресс-служба обладминистрации, она разместилась в доме Зинаиды Дмитриевны Рахмановой на Студёной горе.«В 1907 году владимирское дворянство приняло завещанный капитал Рахмановой, и открыло в её доме богадельню для бедных дворянок. Впоследствии здесь появилась детская больница на 30 мест, которую возглавил А.А. Дормидонтов», - сообщает пресс-служба Белого дома.В 2019 году на ремонт и переоснащение Детской городской поликлиники №1 было направлено более 120 млн рублей. Преобразился фасад, отремонтированы кабинеты врачей, зал лечебной физкультуры, кабинет неотложной медицинской помощи, санитарные комнаты. Появились бережливая регистратура, комната для кормления грудных детей, игровая зона, а на улице – крытая колясочная площадка. Созданы необходимые условия для маломобильных групп пациентов.Также отремонтированы филиалы на улицах Нижняя Дуброва, Алябьева, на проспекте Ленина, в микрорайонах «Коммунар», «Юрьевец» и «Энергетик».«Сейчас медучреждение обслуживает до 800 посетителей в день. К больнице приписана 31 000 детей. В поликлинике ведут приём 30 участковых врачей-педиатров и 28 узких специалистов. Кроме того, в её штате – 10 врачей дошкольно-школьной сети и 134 медицинских работника среднего звена», - добавили в пресс-службе администрации Владимирской области.Больница оснащена эндоскопической стойкой для выявления заболеваний внутренних органов, фиброгастроскопом для исследования органов пищеварения, бронхоскопом для диагностики болезней дыхательных путей, цифровым рентген-аппаратом, аппаратом радиоволновой хирургии, офтальмологическим и лабораторным оборудованием.«Благодаря губернаторским двухмиллионным выплатам городским врачам первичного звена с начала 2020 года в медучреждение трудоустроилось около 20 специалистов», – подчеркнула главный врач детской поликлиники Татьяна Максимова.