Суд проходил с участием коллегии присяжных, которая признала мужчин виновными.

Во Владимирском областном суде завершилось рассмотрение с участием присяжных в отношении двоих жителей посёлка Уршельский Гусь-Хрустального района.Напомним, что в мае 2019 года егерь Собинского охотхозяйства, услышал в лесу звуки выстрелов и прибыл на шум. На месте он обнаружил мужчину, от которого потребовал выдать соучастников преступления, оружие и подстреленную добычу. Охотник пытался обмануть лесничего и направить по ложному следу. Однако он не поверил в слова злоумышленника и самостоятельно попытался найти его подельников.Двигаясь в сторону леса, егерь был застрелен из охотничьего ружья. После убийства преступники угнали автомобиль охотничьего хозяйства и бросили его в кювете возле посёлка Бакшеево Московской области.Подозреваемые признаны виновными в убийстве и угоне автомобиля. Один из них получил 17 лет тюрьмы с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Второй – 4 года и 7 месяцев колонии. Добавим, что удовлетворён иск о взыскании с него морального вреда в размере 700 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.