Как гласит конкурсная документация срок проведения работ - с 10 мая до 1 ноября следующего года.

Мэрия Владимира ищет подрядчика на ремонт моста на улице Мира, который расположен на повороте к Дворцу детского юношеского творчества.Заявки на аукцион принимаются до 18 декабря. Строителям предстоит разобрать конструкцию сооружения, расчистить пространство под мостом, провести освещение, отремонтировать полотно, нанести дорожную разметку, обустроить водоотвод и убрать за собой мусор.На все виды работ предусмотрена гарантия. На мост и уличное освещение – 8 лет, на покрытие и барьер – 5, на дорожную разметку – 3 года.Как гласит конкурсная документация срок проведения работ - с 10 мая до 1 ноября следующего года.