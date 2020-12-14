Первый приз получила ООО «МУПЖРЭП».

«ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителя и призёров конкурса на лучшую управляющую компанию. Главным призом стала детская площадка, которую получила ООО «МУПЖРЭП». Современный комплекс, состоящий из игровых и спортивных элементов, установили на улице Растопчина у дома №45.Как пояснил директор владимирского филиала ресурсоснабжающей компании Валерий Маковский, УК своевременно оплачивает услуги, занимается энергосбережением, ведёт учет ресурсов.«Жители этого двора давно хотели новую детскую площадку. Большое спасибо «ЭнергосбыТ Плюс» за такой подарок. Это настоящая радость для детей и родителей, - добавила руководитель управляющей организации Галина Локостова.Второе место по итогам конкурса заняли компании из Кольчугина – ООО «Сфера» и Собинки – «ЖСК-12». Для обслуживаемых придомовых территорий они получат детскую карусель и песочницу. Их смонтируют по весне.«Бронзу» взяли ТСЖ «ВОЛОДАРСКОГО-6» из Камешкова, «ЖСК-6» из Киржача, ТСН «ТРАНСАГЕНСТВО» из города Гусь-Хрустальный. Они получат красивые вазоны.В следующем году «Т Плюс» планирует продолжить практику проведения таких мероприятий и поощрения клиентов.