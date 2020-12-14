Главный финансовый документ региональной столицы сохранит также льготы для учеников из малообеспеченных семей, интернатов, классов выравнивания, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

«33Live.Ru» уже рассказывал читателям о том, что в бюджете областного центра на 2021 год заложено более 1,8 млрд рублей на . Также мы писали об изменениях в наполняемости городской казны.Не менее интересно взглянуть на цифры в образовании, а конкретно – в расходах на обеспечение школьников горячим питанием. В следующем году мэрия Владимира потратит 242 млн рублей на еду для 22 000 школьников.Главный финансовый документ региональной столицы сохранит также льготы для учеников из малообеспеченных семей, интернатов, классов выравнивания, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели город потратит 69 млн рублей.