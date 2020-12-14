Заместитель начальника одного из отделений почтовой связи подозревается в том, что похитила из кассы деньги, которые предназначались для выплат жителям Владимира. Противоправную

Заместитель начальника одного из отделений почтовой связи подозревается в том, что похитила из кассы деньги, которые предназначались для выплат жителям Владимира. Противоправную деятельность выявили и задокументировали сотрудники регионального УФСБ совместно с управлением федеральной почтовой службы. По версии следствия, в октябре этого года будучи на своем рабочем месте 50-летняя сотрудница почты похитила из кассы отделения почтовой