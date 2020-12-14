Сообщения о, якобы, заложенных бомбах поступили в ряд госучреждений города.

Вечером 13 декабря неустановленные пока злоумышленники обзвонили ряд государственных учреждений, расположенных во Владимире, и сообщили о том, что здания заминированы.Среди «жертв» телефонных террористов оказались станция скорой помощи и горбольница №5. В списке также была обладминистрация, возле которой в после 20:00 в воскресенье дежурил наряд полиции и пожарная машина. Полный список «закошмаренных» объектов пока неизвестен. В МЧС и УМВД пока информацию не комментируют.Напомним, что это не первая анонимная телефонная атака в областном центре. Ранее, после возобновления работы ТЦ, неизвестные угрожали взорвать ЦУМ «Валентина», а в конце августа владимирскую ТЭЦ. Во всех случаях сообщения были ложными.