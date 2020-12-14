Массовая рассылка с предупреждениями о взрывных устройствах была направлена в горбольницу №5, Областную детскую больницу, ОКБ в Загородном и администрацию Владимирской области.

По информации коллег из , силовикам удалось установить личность «террориста», который в воскресенье 13 декабря «заминировал» несколько госучреждений на территории Владимира.Сообщается, что мужчина не вполне адекватен. Массовая рассылка с предупреждениями о взрывных устройствах была направлена в горбольницу №5, Областную детскую больницу, ОКБ в Загородном и администрацию Владимирской области.Известно, что учреждения оперативно осмотрели кинологи. Бомб обнаружено не было. К мероприятиям по проверке сообщений привлекались полиция и пожарные.