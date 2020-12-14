Теперь ей грозит либо крупный штраф, либо до шести лет тюрьмы.

Во Владимире 50-летняя замначальника отделения почтовой связи АО «Почта России» похитила из кассы 96 000 рублей. Раскрытием преступления занималось управление ФСБ по Владимирской области вместе с отделом безопасности «Почты России».По версии силовиков, в октябре 2020 года женщина, используя своё служебное положение и доступ к информационной системе ЕАС, похитила из кассы вверенные ей деньги, которые предназначались для выдачи владимирцам.По результатам оперативно-следственных действий в отношении бывшего почтальона возбуждено уголовное дело по статье «присвоение». Теперь ей грозит либо крупный штраф, либо до шести лет тюрьмы.