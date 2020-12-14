Нарушения носят единичный характер. В первую очередь – это пренебрежение «масочным режимом» посетителями

В ноябре – декабре во Владимирской области проведён мониторинг 1997 магазинов и 1860 объектов общественного питания. В ходе рейдов выявлено 445 нарушений.Об этом сообщила директор департамента предпринимательства Виктория Кулыгина.Нарушения носят единичный характер. В первую очередь – это пренебрежение «масочным режимом» посетителями. В предприятиях общественного питания встречаются также нарушения по системе электронной идентификации посетителей, а также по обязательной термометрии.Напомним, в настоящее время Указом губернатора введён целый ряд ограничений в сфере торговли и общественного питания. Приостановлена деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров (исключение сделано для развлекательных аппаратов – при соблюдении мер безопасности они могут функционировать).С часа ночи и до шести часов утра под запретом услуги общественного питания – исключение составляют дорожный сервис, расположенный вне границ населённых пунктов, обслуживание навынос, доставка заказов, а также деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях, которые работают в несколько смен.Установлены требования для работы фуд-кортов в торговых и торгово-развлекательных центрах. «Это дистанцирование – не менее 1,5 метров, обеспечение посадки из расчёта не менее 4 кв. метров на одного посетителя, а также одновременное присутствие посетителей от максимально возможного – не более 50 процентов в будни и не более 30 процентов в субботу и воскресенье», – уточнила Виктория Кулыгина.Кроме того, введён запрет на проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов, караоке в заведениях общественного питания; на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания. С 30 октября 2020 года этот запрет закреплён также федеральным законодательством.