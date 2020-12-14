За сутки ковидом заразился 191 житель региона.

Во Владимирской области четвёртые сутки подряд смерть от коронавируса подтверждается у восьми пациентов.За период пандемии в регионе зафиксировано 392 летальных случая от Covid-19. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В пресс-службе обладминистрации добавили, что в лабораториях медучреждений, Роспотребнадзора и Приволжского исследовательского медицинского университета за минувшие сутки проведено 2715 анализов на ковид.