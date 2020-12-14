Средства на создание приютов для бродячих собак поищут в областном бюджете.

Сегодня, 14 декабря, во Владимире состоялось заседание Законодательного собрания регоина. Среди прочих вопросов в повестке дня был пункт о принятии закона о надзоре за бездомными животными. Тему сняли с рассмотрения большинством голосов.Напомним, что в ноябре парламентарии приняли закон в первом чтении. Согласно документу, полномочиями по содержанию и контролю за безнадзорными собаками были переданы в органы местного самоуправления. 11 декабря стало известно, что в адрес областных депутатов их коллеги из владимирского горсовета направили письмо, в котором было указано, что муниципалитет не может выполнять переданные функции, ввиду слабого финансирования.Как пояснил председатель комитета по местному самоуправлению ЗС Александр Цыганский, теперь требуется более детально рассмотреть вопрос.Главная цель законопроекта – создать приюты для бродячих псов. А раз областная столица заявила, что не потянет отлов, вакцинацию, стерилизацию и чипирование собак, то другие города и районы тем более, уверены народные избранники.Теперь средства на реализацию этих задач будут искать в областном бюджете.