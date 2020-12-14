Средства на создание приютов для бродячих собак поищут в областном бюджете.
Сегодня, 14 декабря, во Владимире состоялось заседание Законодательного собрания регоина. Среди прочих вопросов в повестке дня был пункт о принятии закона о надзоре за бездомными животными. Тему сняли с рассмотрения большинством голосов.
Напомним, что в ноябре парламентарии приняли закон в первом чтении. Согласно документу, полномочиями по содержанию и контролю за безнадзорными собаками были переданы в органы местного самоуправления. 11 декабря стало известно, что в адрес областных депутатов их коллеги из владимирского горсовета направили письмо, в котором было указано, что муниципалитет не может выполнять переданные функции, ввиду слабого финансирования.
Как пояснил председатель комитета по местному самоуправлению ЗС Александр Цыганский, теперь требуется более детально рассмотреть вопрос.
Главная цель законопроекта – создать приюты для бродячих псов. А раз областная столица заявила, что не потянет отлов, вакцинацию, стерилизацию и чипирование собак, то другие города и районы тем более, уверены народные избранники.
Теперь средства на реализацию этих задач будут искать в областном бюджете.