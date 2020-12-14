Как выяснили эксперты, часть ФАПов начали строить только в начале декабря, когда ударили морозы, в то время как подрядчик был определен на несколько месяцев раньше.
Активисты регионального отделения ОНФ совместно с представителями ГБУ
«
Облстройзаказчик
»
и центральных районных больниц
за две недели проверили все 38 ФАПов, которые должны быть построены до конца года во Владимирской области. Как выяснили эксперты, часть ФАПов начали строить только в начале декабря, когда ударили морозы, в то время как подрядчик был определен на несколько месяцев раньше.
В Меленковском районе появятся четыре новых ФАПа – в поселениях Злобино, Коровино, Двойново и Паново. Для жителей деревни Злобино новый медобъект – глоток свежего воздуха. Старый ФАП совсем обветшал, поэтому было решено строить современный.
Сдать объект, как и 37 других, должны до конца года, а в 2021-м все они должны будут пройти процедуру лицензирования и открыть двери для обслуживания сельских
жителей.
«
Сейчас идут работы по внутренней инженерии. По заверению подрядчика все необходимые работы завершатся до конца года. ФАП будет отапливаться автономно. Здесь необходимо завершить благоустройство и установить освещение
», —
сказал
представитель
«
Облстройзаказчика
»
Павел
Калинин.
Кадровый вопрос с работниками ФАПов уже утрясен. Все они ждут сдачи объектов и готовы приступать к работе. Эксперты ОНФ обратили внимание заказчиков на доступную среду, так как в некоторых объектах при благоустройстве упустили эту важную деталь.
Общественники оценили готовность меленковских ФАПов почти на 90%. Куда печальнее дела обстоят в Юрьев-Польском районе, где возведение ФАПов началось только в начале декабря с приходом морозов. Здесь строятся сразу пять медобъектов — в селах Сорогожино, Кучки, Сосновый Бор, Хвойный и Каменка. Например, в Хвойном только-только привезли корпус будущего ФАПа. Строительная бригада обещала собрать
«
коробку
»
до конца
недели.
«
Это будет просто четыре стены. Нужно же провести коммуникации, наладить систему отопления, а проводка, сантехника, водоснабжение… Мы уже не говорим о благоустройстве, которое, по нашему мнению, в устойчивую морозную погоду просто проводить нельзя. Иначе придется все переделывать весной, после схода снега
»,–-
возмутилась
координатор площадки ОНФ
«
Здравоохранение
»
во Владимирской области Татьяна
Питиримова.
В остальных ФАПах Юрьев-Польского района
эксперты также обнаружили недостроенные
«
коробки
»
. Все документальные подтверждения своих слов общественники направят в адрес департамента здравоохранения. Также эксперты ОНФ просят подрядчиков развернуто дать ответ, почему они приступили к работам только в начале декабря, при наступлении
морозов.
По информации департамента здравоохранения, на начало текущей недели 3 из 38 ФАПов только вышли на торги, а еще один – в деревне Фетинино Собинского района – будет выкуплен в виде готового объекта. Впрочем, у подрядчиков есть еще три недели, за которые они должны успеть возвести
медобъекты.