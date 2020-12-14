Водителям напоминают о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии и о способах защиты от мошенников.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» Владимирской области совместно с представителями народной дружины и юными инспекторами дорожного движения провели акцию на улицах районного центра. Участники акции напомнили водителям о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии и о способах зашиты от мошенников.Обращаясь к автолюбителям, сотрудники ОГИБДД отмечали, что управление транспортом нетрезвыми водителями остается одной из причин дорожно-транспортных происшествий, последствия которых бывают трагическими. Кроме того, правоохранители напомнили, что «пьяная» езда наказуема с точки зрения закона.Дружинники и ЮИДовцы вручили каждому водителю специальную памятку, содержащую информацию о пагубном влиянии алкоголя на организм и важности соблюдения ПДД.Поддержали мероприятие и участковые уполномоченные полиции, которые проинформировали участников дорожного движения о различных видах мошенничества.Полицейские рассказали гражданам о новых схемах, используемых злоумышленниками для хищения денег доверчивых граждан и призвали быть бдительными, не совершать денежные переводы и не сообщать реквизиты банковской карты незнакомцам.Вручая гражданам листовки-памятки с полезной информацией, сотрудники полиции рекомендовали распространить среди родных и близких сведения предупреждающего характера с целью предотвращения преступлений, связанных с мошенничеством.Все участники дорожного движения с пониманием отнеслись к профилактическим мероприятиям, отметив несомненную пользу полученной информации.