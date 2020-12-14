Общее число смертей достигло 392.
Восемь пациентов, у которых обнаружили коронавирус, умерли во Владимирской области за сутки.
Общее число смертей достигло 392.
По последним данным, Covid-19 еще 191 человек, 187 вылечились. Наибольшее количество заболевших
во Владимире -
49,
21 - в Гусь-Хрустальном районе,
20 - в Муромском
районе.
По состоянию на 14 декабря в медицинских организациях региона действует 1679 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 92 процента из них занято (1550), свободны – 129 коек.