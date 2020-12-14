Общее число смертей достигло 392.

Восемь пациентов, у которых обнаружили коронавирус, умерли во Владимирской области за сутки.Общее число смертей достигло 392.По последним данным, Covid-19 еще 191 человек, 187 вылечились. Наибольшее количество заболевшихво Владимире -49,21 - в Гусь-Хрустальном районе,20 - в Муромскомрайоне.По состоянию на 14 декабря в медицинских организациях региона действует 1679 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 92 процента из них занято (1550), свободны – 129 коек.