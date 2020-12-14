На три меньше чем накануне. Это первое падение суточного прироста за последние две недели. С начала декабря область только прибавляла по числу инфицированных. Общее количество заражённых

На три меньше чем накануне. Это первое падение суточного прироста за последние две недели. С начала декабря область только прибавляла по числу инфицированных. Общее количество заражённых теперь 15 463. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 49 заболевших за сутки). На втором месте антирейтинга Гусь-Хрустальный (21 новый КОВИД-носитель). Третье место антирейтинга у Мурома (20 новых заболевших). Общая