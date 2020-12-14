Старика посадили... Зашел он в камеру вдруг качи с коек встают и говорят:
- Ну, че, дедок, за что сидишь?
- Да вот, прикалывался много...
Ну они:
- Ну че типа давай прикольнись... оценим..
Да ладно вам, ребята, вы меня потом бить будете...
Они настойчиво:
- Не, ну, мужик, мы, типа, старых не бьем..
- Ладно ребята..
Дедок берет веник и в унитаз его в унитаз... весь в говне измазал... Берет в окошко двери стучит. Окошко открывается, а он туда свежим веником раз пять сунул... Дверь со скрипом открывается - заходят местные сотрудники тюряги:
- А ну-ка посторонись дедок..
еще анекдот!