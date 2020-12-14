На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 декабря лабораторно подтвержден 191 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 декабря лабораторно подтвержден 191 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных - 15 463.За последние 24 часа 187 пациентов выписаны, за все время пандемии – 13 806. За сутки - 8 летальных случаев. Всего от коронавируса скончалось 392 жителей 33 региона.49 - во Владимире21 - в Гусь-Хрустальном районе20 - в Муромскомрайоне14 - в Ковровскомрайоне11 - в Вязниковскомрайоне9 - в Юрьев-Польскомрайоне9 - в Петушинскомрайоне9 - в Александровскомрайоне8 - в Камешковскомрайоне6 - в Суздальскомрайоне6 - в Кольчугинскомрайоне6 - в Киржачскомрайоне6 - в Селивановскомрайоне5 - в Гороховецкомрайоне4 - в Собинскомрайоне4 - в Меленковскомрайоне3 - в Радужном1 - в Судогодском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 15 463 случая заболевания.2943 - во Владимире2084 - в Гусь-Хрустальномрайоне1767 - в Муромскомрайоне1201 - в Ковровскомрайоне1062 - в Александровскомрайоне1017 - в Петушинскомрайоне780 - в Вязниковскомрайоне696 - в Юрьев-Польскомрайоне578 - в Собинскомрайоне564 - в Кольчугинскомрайоне489 - в Суздальскомрайоне430 - в Меленковскомрайоне422 - в Гороховецкомрайоне363 - в Селивановскомрайоне341 - в Камешковскомрайоне288 - в Киржачскомрайоне236 - в Судогодскомрайоне202 - в Радужном.