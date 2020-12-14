300 доз поступило в ГКБ Владимира №5, по 250 – в ЦГБ Коврова и Муромскую городскую больницу №3, по 150 – в Гусь-Хрустальную городскую больницу и Петушинскую районную больницу, по 100 – в Александровскую и Камешковскую райбольницы.

Во Владимирской области анонсировали прививочную кампанию от коронавируса. В субботу, 12 декабря, в регион поступило 1300 доз вакцины «Спутник V».Как сообщила редакции «33Live.Ru» пресс-служба департамента здравоохранения региона, это на 200 больше запланированного объёма, что позволит открыть ещё один пункт для прививок.«300 доз поступило в ГКБ Владимира №5, по 250 – в ЦГБ Коврова и Муромскую городскую больницу №3, по 150 – в Гусь-Хрустальную городскую больницу и Петушинскую районную больницу, по 100 – в Александровскую и Камешковскую райбольницы», - пояснили в обладминистрации.В первую очередь вакцинировать будут учителей и соцработников.«Алгоритм проведения иммунизации разработан, а медперсонал прошёл необходимое обучение», - уточнила директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.Вакцинация противопоказана людям, у которых имеются хронические заболевания в стадии обострения, тяжёлые аллергии, беременным или кормящим грудью. Действуют временные противопоказания и в отношении граждан старше 60 лет.«С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, а с момента заражения ковидом – не менее полугода», - отмечают в Белом доме.«Спутник V» вводят дважды. Второй укол – через 21 после первой прививки.