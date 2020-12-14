Это на 200 доз больше запланированного объёма, что позволит дополнительно развернуть ещё один прививочный пункт.

В ближайшее время во Владимирской области стартует прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции. В минувшую субботу, 12 декабря, в регион поступило 1300 доз вакцины «Спутник V».Это на 200 доз больше запланированного объёма, что позволит дополнительно развернуть ещё один прививочный пункт. 300 доз поступило в Городскую клиническую больницу №5 города Владимира, по 250 – в Центральную городскую больницу города Коврова и Муромскую городскую больницу №3, по 150 – в Гусь-Хрустальную городскую больницу и Петушинскую районную больницу, по 100 – в Александровскую и Камешковскую районные больницы.В первую очередь вакцинация охватит медицинский персонал, учителей и социальных работников.Как сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова, Владимирская область готова к началу вакцинации от коронавируса. Алгоритм проведения иммунизации разработан, а медицинский персонал прошел соответствующее обучение.Вакцинация противопоказана людям, у которых хронические заболевания в стадии обострения, тяжёлые аллергии, беременным или кормящим грудью. Действуют временные противопоказания и в отношении лиц старше 60 лет. Кроме того, с момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, а с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев.Вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Это значит, что для формирования надёжной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.