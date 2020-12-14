Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать формат и дату встречи депутатов с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Парламентарии намерены обсудить с ним вопрос роста цен на продукты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать формат и дату встречи депутатов с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Парламентарии намерены обсудить с ним вопрос роста цен на продукты.На заседании Совета ГД в понедельник депутаты подняли тему эффективности работы министра экономического развития по проблеме роста цен, вопросу поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.Депутаты неоднократно обращали внимание Минэкономразвития на рост цен, но удовлетворительного ответа не услышали. В ситуацию пришлось вмешаться президенту."В связи с этим в ходе Совета Вячеслав Володин дал поручения проработать формат приглашения в Госдуму министра экономического развития Максима Решетникова", – сказал источник РИА Новости.Дата и формат встречи с министром определится позже. Речь может идти о заседании Совета, отдельном совещании с профильными комитетами нижней палаты или пленарном заседании.Тема роста цен на продукты стала одной из главных на совещании по экономическим вопросам у президента. Владимир Путин раскритиковал правительство за подорожание сахара, муки, масла и других товаров. Пандемия здесь ни при чем, подчеркнул глава государства.